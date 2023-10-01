Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування
Оновлено

У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування

1 жовтня, 2023 неділя
10:12
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уранці неділі, 1 жовтня, у Росії звинуватили Україну в обстрілі центрального ринку у Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок якого начебто постраждали 3 людей. Також там заявили про атаку дронів на Смоленську область і Краснодарський край, водночас у Сочі місцеві повідомили про падіння дрона на території аеропорту

Про ймовірний обстріл міста Шебекіно повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, серед постраждалих є жінка з осколковим пораненням шиї, яку доправили до лікарні у Бєлгороді. Ще два чоловіки нібито отримали осколкові поранення ніг. 

"Один із постраждалих чоловіків не став чекати на лікарів і пішов, другого зараз доставляють також до міської лікарні №2 міста Білгорода", - написав Гладков.

Крім того, за словами губернатора, на місцевому ринку пошкоджено фасади торгових павільйонів, муніципальні гаражі та 3 автомобілі. 

Згодом у міністерстві оборони РФ також повідомили про атаку БПЛА на територію Краснодарського краю. Зазначається, що приблизно о 08:00 російська ППО збила там один дрон.

Ще 3 безпілотники начебто знищили близько 09:00 над територією Смоленської області РФ.

Падіння дрона на аеропорт у Сочі

Як пишуть місцеві Telegram-канали, на території міжнародного аеропорту Сочі відбулося падіння "невідомого об'єкта".

Зазначається, що зранку у місті пролунав гучний вибух та піднявся стовп диму. На місці працюють правоохоронці.

Крім того, в аеропорту повідомили про тимчасове скасування усіх рейсів. Шість літаків перенаправляли на інший аеродром.

"З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. З 8:20 ранку аеропорт працює у звичайному режимі на прийом та випуск повітряних суден", - заявив мер міста Олексій Копайгородський.

  • Водночас під час масованої атаки РФ у ніч на неділю, 1 жовтня, Повітряні сили України разом з ППО знищили 16 із 30 випущених російських "шахедів".
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Бєлгород
Читайте також:
30 вересня, 2023 субота
У Києві на Шулявці під час реконструкції впав шляхопровід
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Кевін Маккарті
30 вересня, 2023 субота
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
10:54
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна змінює тактику у війні, США поки виключили допомогу Києву задля збереження уряду, британські війська вперше можуть прибути в Україну. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:35
російська армія, мобілізація
Росія готується до довгої війни в Україні і спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - британська розвідка
10:30
Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні
10:00
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Окупанти посилюють мобілізаційні заходи серед українців,- мер Мелітополя Федоров
09:50
Володимир Зеленський
"Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають перемогу": Зеленський привітав захисників та захисниць України зі святом
09:45
За тиждень в Амазонці загинули більше сотні дельфінів через рекордно високу температуру води
09:00
Папа Франциск
Чому "політика миру" Папи Франциска грає на руку Росії
09:00
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Нова дата та історія свята
08:58
Словаччина Україна
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
08:55
москва, кремль
У Кремлі досі не визначилися, які українські території анексувала Росія, - ISW
08:46
обстріл, ППО
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
08:43
Ексклюзив
Куп'янськ
РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
08:26
Оновлено
Атака на Черкащину 1 жовтня
Нічна атака РФ: ворог атакував Кривий Ріг, на Черкащині "шахеди" влучили в промислову інфраструктуру, є поранений
08:17
Оновлено
втрати РФ
Літак, 11 танків і 440 військових: що втратили росіяни за добу війни в Україні
08:05
Ексклюзив
танки Абрамс
Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
07:44
Оновлено
Конгрес США
Уряд США уникнув "шатдауну": Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет
01:45
Зеленський і Шаппс
Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну
01:01
Прапор Словаччини
На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли
00:37
OPINION
Валерій Пекар
Чому важливо мати бачення завершення війни
2023, субота
30 вересня
23:55
OTP Bank
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV