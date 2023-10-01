У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування

Про ймовірний обстріл міста Шебекіно повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

⠀

За його словами, серед постраждалих є жінка з осколковим пораненням шиї, яку доправили до лікарні у Бєлгороді. Ще два чоловіки нібито отримали осколкові поранення ніг.

"Один із постраждалих чоловіків не став чекати на лікарів і пішов, другого зараз доставляють також до міської лікарні №2 міста Білгорода", - написав Гладков.

⠀

Крім того, за словами губернатора, на місцевому ринку пошкоджено фасади торгових павільйонів, муніципальні гаражі та 3 автомобілі.

Згодом у міністерстві оборони РФ також повідомили про атаку БПЛА на територію Краснодарського краю. Зазначається, що приблизно о 08:00 російська ППО збила там один дрон.

Ще 3 безпілотники начебто знищили близько 09:00 над територією Смоленської області РФ.

Падіння дрона на аеропорт у Сочі

Як пишуть місцеві Telegram-канали, на території міжнародного аеропорту Сочі відбулося падіння "невідомого об'єкта".

Зазначається, що зранку у місті пролунав гучний вибух та піднявся стовп диму. На місці працюють правоохоронці.

Крім того, в аеропорту повідомили про тимчасове скасування усіх рейсів. Шість літаків перенаправляли на інший аеродром.

"З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. З 8:20 ранку аеропорт працює у звичайному режимі на прийом та випуск повітряних суден", - заявив мер міста Олексій Копайгородський.