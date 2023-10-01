У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування
Уранці неділі, 1 жовтня, у Росії звинуватили Україну в обстрілі центрального ринку у Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок якого начебто постраждали 3 людей. Також там заявили про атаку дронів на Смоленську область і Краснодарський край, водночас у Сочі місцеві повідомили про падіння дрона на території аеропорту
Про ймовірний обстріл міста Шебекіно повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
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За його словами, серед постраждалих є жінка з осколковим пораненням шиї, яку доправили до лікарні у Бєлгороді. Ще два чоловіки нібито отримали осколкові поранення ніг.
"Один із постраждалих чоловіків не став чекати на лікарів і пішов, другого зараз доставляють також до міської лікарні №2 міста Білгорода", - написав Гладков.
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Крім того, за словами губернатора, на місцевому ринку пошкоджено фасади торгових павільйонів, муніципальні гаражі та 3 автомобілі.
Згодом у міністерстві оборони РФ також повідомили про атаку БПЛА на територію Краснодарського краю. Зазначається, що приблизно о 08:00 російська ППО збила там один дрон.
Ще 3 безпілотники начебто знищили близько 09:00 над територією Смоленської області РФ.
Падіння дрона на аеропорт у Сочі
Як пишуть місцеві Telegram-канали, на території міжнародного аеропорту Сочі відбулося падіння "невідомого об'єкта".
Зазначається, що зранку у місті пролунав гучний вибух та піднявся стовп диму. На місці працюють правоохоронці.
Крім того, в аеропорту повідомили про тимчасове скасування усіх рейсів. Шість літаків перенаправляли на інший аеродром.
"З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. З 8:20 ранку аеропорт працює у звичайному режимі на прийом та випуск повітряних суден", - заявив мер міста Олексій Копайгородський.
- Водночас під час масованої атаки РФ у ніч на неділю, 1 жовтня, Повітряні сили України разом з ППО знищили 16 із 30 випущених російських "шахедів".
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