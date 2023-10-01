Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму
Уранці неділі, 1 жовтня, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Джанкоєм сили ППО начебто збили ракету - від падіння осколків є руйнування. У міноборони РФ кажуть, що ракет було дві
Про це він написав у телеграм.
Зазначається, через збиття ракети над Джанкоєм осколки впали на складські приміщення.
За словами Аксьонова, жертв та постраждалих немає.
Згодом у міністерстві оборони РФ повідомили, що близько 13:00 сили ППО нібито збили дві оперативно-тактичні ракети "Гром-2". Їх нібито виявили та перехопили у повітрі, але осколки впали у Джанкойському районі Криму.
Напередодні, як пише тг-канал "Кримський вітер", приблизно о 12:37 місцеві повідомляли про звуки вибухів у Джанкойському, Красноперекопському районах та місті Євпаторія.
- Уранці цього ж дня у Росії звинуватили Україну в обстрілі центрального ринку у Шебекіно Бєлгородської області, унаслідок якого начебто постраждали 3 людей. Також там заявили про атаку дронів на Смоленську область і Краснодарський край, водночас у Сочі місцеві повідомили про падіння дрона на території аеропорту.
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