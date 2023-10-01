Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму

Про це він написав у телеграм.

Зазначається, через збиття ракети над Джанкоєм осколки впали на складські приміщення.

За словами Аксьонова, жертв та постраждалих немає.

Згодом у міністерстві оборони РФ повідомили, що близько 13:00 сили ППО нібито збили дві оперативно-тактичні ракети "Гром-2". Їх нібито виявили та перехопили у повітрі, але осколки впали у Джанкойському районі Криму.

Напередодні, як пише тг-канал "Кримський вітер", приблизно о 12:37 місцеві повідомляли про звуки вибухів у Джанкойському, Красноперекопському районах та місті Євпаторія.