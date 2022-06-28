Міноборони Росії "анонсувало" хімічну атаку на Одещині

Про це повідомляє міністерство оборони РФ з посиланням на так званий міжвідомчий координаційний штаб РФ з гуманітарного реагування.

Міноборони заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.



У російському міністерстві заявляють, що для цього в санаторій міністерства охорони здоров'я України "Приморський»" (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито "опрацьовували з керівництвом установи питання приймання, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруйними) речовинами".



Також міноборони РФ "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і Організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко тиражуватимуться у західних ЗМІ та на різних інтернет-ресурсах.

24 червня Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

15 квітня президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму.

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