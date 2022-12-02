Міноборони скасувало акредитацію видання "Страна"
Міністерство культури та інформполітики звернулось до Міноборони з проханням скасувати акредитацію представників ресурсу "Страна", які використовували акредитацію іншого ЗМІ для здійснення своєї діяльності
Про це повідомили в telegram-каналі Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.
"Обходити закони під час війни це справа точно недружніх осіб та організацій в нашій державі", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що акредитацію скасовано.
Також Ткаченко подякував за швидку реакцію МОУ, та застеріг всіх, кого санкції вже торкнулись від подібних дій.
"Ми все бачимо та контролюємо", - написав він.
- 1 грудня стало відомо, що у 27 країнах ЄС позитивно відреагували на ініціативу виділяти на потреби культури України 1% від їхніх національних бюджетів на культуру.
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