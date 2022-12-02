Міноборони скасувало акредитацію видання "Страна"

Про це повідомили в telegram-каналі Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Обходити закони під час війни це справа точно недружніх осіб та організацій в нашій державі", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що акредитацію скасовано.

Також Ткаченко подякував за швидку реакцію МОУ, та застеріг всіх, кого санкції вже торкнулись від подібних дій.

"Ми все бачимо та контролюємо", - написав він.

1 грудня стало відомо, що у 27 країнах ЄС позитивно відреагували на ініціативу виділяти на потреби культури України 1% від їхніх національних бюджетів на культуру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb