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Міноборони скасувало акредитацію видання "Страна"

2 грудня, 2022 п'ятниця
22:27
Суспільство Олександр Ткаченко

Міністерство культури та інформполітики звернулось до Міноборони з проханням скасувати акредитацію представників ресурсу "Страна", які використовували акредитацію іншого ЗМІ для здійснення своєї діяльності

Про це повідомили в telegram-каналі Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Обходити закони під час війни це справа точно недружніх осіб та організацій в нашій  державі", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що акредитацію скасовано.

Також Ткаченко подякував за швидку реакцію МОУ, та застеріг всіх, кого санкції вже торкнулись від подібних дій.

"Ми все бачимо та контролюємо", - написав він.

  • 1 грудня стало відомо, що у 27 країнах ЄС позитивно відреагували на ініціативу виділяти на потреби культури України 1% від їхніх національних бюджетів на культуру.

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Культура
Україна
війна з Росією
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