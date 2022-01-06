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Міноборони США та РФ обговорили зниження ризиків поблизу українських кордонів

6 січня, 2022 четвер
18:41
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Міністри оборони США Ллойд Остін і Росії Сергій Шойгу провели телефонні переговори, де торкнулись теми зниження військових ризиків поблизу кордонів України

Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"6 січня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії заявили про те, що Шойгу і Остін в телефонній розмові "обговорювали питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".
 

  • Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну. Очільник РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".
  • Згодом президент США Джо Байден та очільник РФ Володимир Путін провели нову телефонну розмову. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.
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Росія
війна з Росією
вторгнення
Сергій Шойгу
США
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