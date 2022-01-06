Міноборони США та РФ обговорили зниження ризиків поблизу українських кордонів

Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"6 січня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії заявили про те, що Шойгу і Остін в телефонній розмові "обговорювали питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".

