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Міноборони створило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад

24 вересня, 2023 неділя
13:06
Війна з Росією

Міністерство оборони України продовжує оновлювати мілітарну геральдику, тому створило нові нарукавні знаки для двох бригад десантно-штурмових військ

Про це повідомляє ТГ-канал відомства.

Для військових 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ створили нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний та темно-зелений кольори.

"Центральним елементом знаку виступає симаргл, який крокує у червоному полі і тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором", - описується у повідомленні.

Затвердили також нарукавний знак для 82-ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в червоному полі, а другий нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом. 

Фото: Міноборони України

 
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