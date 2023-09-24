Міноборони створило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад

Про це повідомляє ТГ-канал відомства.

Для військових 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ створили нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний та темно-зелений кольори.

"Центральним елементом знаку виступає симаргл, який крокує у червоному полі і тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором", - описується у повідомленні.

Затвердили також нарукавний знак для 82-ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в червоному полі, а другий нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.

Фото: Міноборони України