Міноборони України відреагувало на заяву Шойгу: король "жестів доброї волі", ми перетворимо це "гальмування" на зворотний наступ
Українське Міноборони відреагувало на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який заявив, що темпи наступу росіян "уповільненні", щоб "мінімізувати жертви серед цивільного населення"
Про це йдеться у твітері Міноборони.
"Король "жестів доброї волі", міністр оборони Росії, сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "гальмування" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити… зворотний наступ", - йдеться в повідомленні.
- 21 серпня Служба безпеки України повідомила, що 19 з 20 російських ударів припадають на цивільні об'єкти.
- 24 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, аби "уникнути жертв серед мирного населення", але "спецоперація" йде за планом.
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