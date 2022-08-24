Про це йдеться у твітері Міноборони.

"Король "жестів доброї волі", міністр оборони Росії, сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "гальмування" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити… зворотний наступ", - йдеться в повідомленні.

21 серпня Служба безпеки України повідомила, що 19 з 20 російських ударів припадають на цивільні об'єкти.

24 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, аби "уникнути жертв серед мирного населення", але "спецоперація" йде за планом.

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