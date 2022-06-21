Міноборони України звинуватило італійську компанію у співпраці з РФ: допомагає виробляти підводні човни і танки
Міністерство оборони України звинуватило італійську компанію Danieli у тому, що після майже 4 місяців російсько-української війни вона продовжує співпрацювати з військовою машиною РФ
Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.
Там заявили, що Danieli все ще співпрацює з російськими заводами, постачаючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні.
"Підтримка російського військового комплексу суперечить законним і моральним міркуванням", — йдеться у повідомленні.
У міністерві також закликати до бойкоту Росії.
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