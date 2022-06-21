Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

Там заявили, що Danieli все ще співпрацює з російськими заводами, постачаючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні.

"Підтримка російського військового комплексу суперечить законним і моральним міркуванням", — йдеться у повідомленні.

У міністерві також закликати до бойкоту Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb