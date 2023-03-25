Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що стратегічні військові плани можуть оприлюднювати лише президент, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр Олексій Резніков
Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.
"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку.
І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових.
Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій.Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - наголосила заступниця міністра оборони.
Вона нагадала, що оприлюднювати військові плани та задуми мають право лише президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.
"Не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця", - додала Ганна Маляр.
- Нагадаємо, раніше аналітики ISW ствердили, що на тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні в інформаційному просторі РФ все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу.
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