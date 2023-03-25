Міноборони закликало до тиші щодо імовірного контрнаступу ЗСУ

Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.

"Добре, що ніхто в пабліку не обговорював контрнаступ на Харківщині до його початку.

І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових.

Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій.Тиша дала військовим виграти час і робити свою роботу", - наголосила заступниця міністра оборони.

Вона нагадала, що оприлюднювати військові плани та задуми мають право лише президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

"Не треба задавати в ефірах питання експертам - а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план - звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця", - додала Ганна Маляр.