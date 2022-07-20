Міноборони закликало українців не називати зброю, з якої армія б'є ворога, і не пов'язувати ЗСУ з ударами по цивільних об'єктах росіян
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не називати зброю, з якої ЗСУ б'ють по російському ворогу
Про це Маляр написала у facebook.
"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За словами Маляр, не треба приписувати ЗСУ удари по цивільних об'єктах.
"Приміром, не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.
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