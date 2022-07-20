Про це Маляр написала у facebook.

"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, не треба приписувати ЗСУ удари по цивільних об'єктах.

"Приміром, не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

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