Мінреінтеграції запустило безкоштовні автобуси від КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" до адмінмежі з окупованим Кримом
Державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", що входить під управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, запустило безкоштовні автобусні перевезення для людей, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"З 14 лютого 2022 року на КПВВ "Каланчак" та КПВВ "Чонгар" забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що у першу чергу послуга орієнтована на осіб з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних жінок, громадян із дітьми та інших маломобільних груп. Відтак у автобусах є спецобладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. Також у салоні є електронна панель для інформування людей.
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