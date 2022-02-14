Мінреінтеграції запустило безкоштовні автобуси від КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" до адмінмежі з окупованим Кримом

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"З 14 лютого 2022 року на КПВВ "Каланчак" та КПВВ "Чонгар" забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно з 8:00 до 18:00. Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до адміністративної межі та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у першу чергу послуга орієнтована на осіб з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних жінок, громадян із дітьми та інших маломобільних груп. Відтак у автобусах є спецобладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. Також у салоні є електронна панель для інформування людей.

















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