Мінські угоди маємо використовувати лише для повернення полонених і щоб не було вогню, - нардеп Дунда

Про це він сказав в ефірі "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Повертаючись до Мінських угод. Як вони були виписані - це фактично акт капітуляції України. Якщо їх виконувати на тих умовах, які пропонує Путін - це втрата Україною свого суверенітету та своєї незалежності. Виконати його з самого початку було неможливо на тих умовах, які вимагає Москва", - зазначив Дунда.



На його думку, РФ хоче не Україну як державу, а додаткову область чи федеральний суб'єкт у своїй власності так чи інакше.



"В нашому випадку - ми повинні використовувати Мінські домовленості тільки для того, щоб

у нас запанувала "тиша" і не було вогню на лінії розмежування та отримати полонених. Все інше - спочатку кордон, а після того вибори в демократичний спосіб, як це заведено у всьому світі, а не як вважають терористичні організації "ЛНР" та "ДНР" та держава, яка фінансує тероризм - РФ. Стосовно "особливого статусу Донбасу" - я думаю, такого законопроєкту не буде. Єдине, що можливо після того, як ми повернемо людей і території, вільна економічна зона для того, щоб фінансувати і відновити Донбас", - підсумував нардеп.







