Мінцифри відбиває масові кібератки на державні сайти
Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про масові кібератаки на державні сайти у ніч з 23 на 24 лютого
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"З 23 на 24 лютого на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються кібератаки. Деякі вебресурси планово відключили, щоб їх захистити від атак. Портал та мобільний застосунок "Дія" продовжують працювати стабільно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Держспецзв'язку разом із іншими суб'єктами національної системи кібербезпеки працюють цілодобово. Вони забезпечують доступність та цілісність інформаційних ресурсів.
"Головне - зберігати спокій та не панікувати", - наголошують у пресслужбі.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.
- 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.
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