Минулої доби близько 150 мігрантів у черговий раз штурмували польський кордон
Прикордонна служба Польщі повідомляє про нові спроби мігрантів прорватися з білоруського боку, цього разу в районі Дубичі-Церківні
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
Минулої доби, 21 листопада, поблизу села Дубичі-Церківні близько 150 мігрантів намагалися проникнути на польську територію.
Як повідомляє прикордонна служба, атаку на кордон контролювали білоруські служби.
За інформацією польських прикордонників, всього за вчорашню добу, 21 листопада, було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону. За сприяння в нелегальній міграції було затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.
- 20 листопада близько 200 осіб штурмували кордон між Польщею і Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, мігранти змінили тактику і тепер розділяються на маленькі групи.
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