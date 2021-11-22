Минулої доби близько 150 мігрантів у черговий раз штурмували польський кордон

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.



Минулої доби, 21 листопада, поблизу села Дубичі-Церківні близько 150 мігрантів намагалися проникнути на польську територію.



Як повідомляє прикордонна служба, атаку на кордон контролювали білоруські служби.

20 листопада близько 200 осіб штурмували кордон між Польщею і Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, мігранти змінили тактику і тепер розділяються на маленькі групи.

За інформацією польських прикордонників, всього за вчорашню добу, 21 листопада, було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону. За сприяння в нелегальній міграції було затримано трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.