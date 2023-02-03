Минулої доби росіяни двічі обстріляли Миколаївщину із артилерії
2 лютого російські війська завдали ударів зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню по населених пунктів Миколаївської області
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 2 лютого, о 13:10 рашисти обстріляли з РСЗВ населений пункт Очаківської громади. В
Унаслідок цього пошкоджено житлову домівку.
Також о 13:50 ворог гатив зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді.
Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.
- У ніч на 2 лютого російські військові також обстріляли місто Нікополь із важкої артилерії: за даними ОВА, люди неушкоджені.
- Уночі 2 січня загарбники атакували Миколаївщину: під вогнем артилерії опинилася Очаківська громада, люди не постраждали.
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