Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 2 лютого, о 13:10 рашисти обстріляли з РСЗВ населений пункт Очаківської громади. В

Унаслідок цього пошкоджено житлову домівку.

Також о 13:50 ворог гатив зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.