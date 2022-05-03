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Головна війна з Росією Минулої доби українські військові знищили два катери, БПЛА "Форпост", диверсійну групу та не допустили провокацій в Одесі, - ОК "Південь"

Минулої доби українські військові знищили два катери, БПЛА "Форпост", диверсійну групу та не допустили провокацій в Одесі, - ОК "Південь"

3 травня, 2022 вiвторок
03:39
війна з Росією Одеса

Захисники південних рубежів України повідомляють про знищених 122 загарбники за минулу добу і зірвану спробу диверсійно-розвідувальної групи захопити спостережний пост українських військових

Про це у Фейсбук повідомляє ОК "Південь".

"Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів. Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв.

На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань. Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти".

ОК "Південь" повідомляє, що до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу.

"Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений", – ідеться в повідомленні.

Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт".

А з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі. 15-річна дитина загинула, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.

Корабельне угруповання чорноморського флоту загарбників продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні.

"Подовжена комендантська година в Одесі триває. Завдяки вжитим заходам, в тому числі й ефективній контрдиверсійній роботі 8 річниця трагічних подій 2 травня 2014 року минулась без провокацій та грубих порушень громадського порядку", – повідомляють в ОК "Південь".

  • На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів.
  • Повітряні сили ЗСУ минулої доби знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн.

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Одеса
Диверсанти
безпілотник
Південь
катери
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