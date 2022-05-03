На Сході українські воїни били по скупченню особового складу й техніки та ліквідували склад боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".

"2 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 75, танків – 2, БМП – 6, ББМ – 5, артилерійських систем – 1, мінометних розрахунків – 2, АТ – 3, БПЛА – 4, спеціальна техніка – 1", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Повітряні сили ЗСУ минулої доби знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн.

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