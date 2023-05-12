Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі під ударами з реактивних систем залпового вогню опинилося селище Великий Бурлук. Унаслідок обстрілів пошкоджено торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше сім приватних будинків. Також руйнувань зазнали адмінбудівля, заклад освіти, пошкоджено комунальний транспорт. Крім того, унаслідок ворожого удару було поранено 16-річну дівчину, 43-річну та 62-річну жінок. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Вовчанськ Чугуївського району обстрілювали з артилерії. Унаслідок удару зруйновано житловий будинок. Також з-під завалів дістали 88-річну жінку, яка дістала поранень і була госпіталізована.

Крім того, Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку в області. Він зазначив, що 11 квітня близько 15:30 в районі селища Турове Богодухівського району трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалих немає.