Про це інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ", - написав очільник Харківщини.

Повідомляється, що унаслідок вогню російськими снарядами по мирному населеному пункту загинув чоловік.

Також, за попередньою інформацією, під завалами може залишатися жінка.

Станом на 13:45 на місці працюють усі екстрені служби.