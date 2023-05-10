РФ обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинув чоловік, під завалами може бути жінка
Удень 10 травня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок цього загинув мирний житель, під завалами ще може бути жінка
Про це інформує голова ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ", - написав очільник Харківщини.
Повідомляється, що унаслідок вогню російськими снарядами по мирному населеному пункту загинув чоловік.
Також, за попередньою інформацією, під завалами може залишатися жінка.
Станом на 13:45 на місці працюють усі екстрені служби.
- Нагадаємо, ввечері 8 травня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову та області, зафіксовано щонайменше шість "прильотів".
- 9 травня ворог завдав ракетного удару по Куп'янську, є влучання в об'єкт цивільної промисловості, пошкоджено 5 приватних будинків, поранено 3 людей.
- У вівторок, 9 травня, у Харківській області від російського агресора постраждали цивільні житлові будинки.
- Унаслідок ворожого артобстрілу 9 травня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Також без світла залишається частина споживачів у 6 областях.
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