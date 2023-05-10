Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Триває визначення обсягів пошкоджень.

Також унаслідок бойових дій без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.