Через обстріли РФ пошкоджено одну з будівель Харківобленерго, без світла залишаються споживачі в 6 областях
Унаслідок ворожого артобстрілу 9 травня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Також без світла залишається частина споживачів у 6 областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Триває визначення обсягів пошкоджень.
Також унаслідок бойових дій без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
- Минулого тижня окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині.
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