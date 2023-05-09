Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік", - йдеться у повідомленні.

Олег Синєгубов додав, що одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.