Росія завдала ракетного удару по Куп'янську на Харківщині: три людини постраждали, є руйнування
Ворог завдав ракетного удару по Куп'янську, є влучання в об'єкт цивільної промисловості, пошкоджено 5 приватних будинків, поранено 3 людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, постраждали 3 людей – 2 жінки та 1 чоловік", - йдеться у повідомленні.
Олег Синєгубов додав, що одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.
- Нагадаємо, ввечері 8 травня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову та області, зафіксовано щонайменше шість "прильотів".
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