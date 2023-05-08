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Головна Війна з Росією РФ обстріляла Харків та область ракетами С-300, зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", - ОВА
Оновлено

РФ обстріляла Харків та область ракетами С-300, зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", - ОВА

8 травня, 2023 понедiлок
23:12
Війна з Росією на фото: пожежа

Ввечері 8 травня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову та області, зафіксовано щонайменше шість "прильотів"

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram

За його словами, є влучання у Харківському районі. 

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів». Є влучання у Харківському районі", - написав Синєгубов. 

Він додав, що на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Міський голова Харкова пізніше додав, що за попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули обласний центр.

"За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", - написав Терехов. 


 
Харків
Харківщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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