РФ обстріляла Харків та область ракетами С-300, зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", - ОВА
Ввечері 8 травня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову та області, зафіксовано щонайменше шість "прильотів"
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, є влучання у Харківському районі.
"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів». Є влучання у Харківському районі", - написав Синєгубов.
Він додав, що на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Міський голова Харкова пізніше додав, що за попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули обласний центр.
"За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", - написав Терехов.
- 7 травня росіяни вдарили ракетами С-300 по Балаклії на Харківщині та поранили 7 людей.
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