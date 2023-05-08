Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

За його словами, є влучання у Харківському районі.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість «прильотів». Є влучання у Харківському районі", - написав Синєгубов.

Він додав, що на місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Міський голова Харкова пізніше додав, що за попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули обласний центр.

"За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", - написав Терехов.