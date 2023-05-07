Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

За його словами, попередньо ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.

"Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало п'ять цивільних людей. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.