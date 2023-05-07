РФ завдала удару ракетами С-300 по Балаклії на Харківщині, поранено 5 людей
7 травня росіяни вдарили ракетами C-300 по місту Балаклія у Харківській області ат поранили 5 людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, попередньо ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.
"Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало п'ять цивільних людей. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.
- 2 травня російська армія обстріляла прикордоння Харківської області, внаслідок чого осколкове поранення дістала жінка похилого віку.
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