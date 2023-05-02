Росіяни зранку обстріляли прикордоння Харківщини: поранено літню жінку
Уранці 2 травня російська окупаційна армія обстріляла прикордоння Харківської області, внаслідок чого осколкове поранення дістала жінка похилого віку
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району. За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка", – написав він.
За його даними, медики надають потерпілій усю необхідну допомогу.
- Уночі й уранці окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.
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