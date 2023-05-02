Уночі й уранці росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
З 22:00 1 травня по 08:00 2 травня росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Окупанти застосували міномети й ствольну артилерію
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"Близько 22:51 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка (Сумщина, – ред.). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Пізніше під вогонь із мінометів потрапив інший населений пункт Сумщини – Вінторівка. Там увечері зафіксували два приходи.
З 06:18 до 06:32 було зафіксовано три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Рівного на Сумщині.
"З 06:00 до 06:30 зафіксовано 7 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Мурав’ї", - повідомили в ОК "Північ".
Тут також обійшлось без втрат.
- За даними ОВА, за минулий тиждень кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської області значно зросла.
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