Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Близько 22:51 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Соснівка (Сумщина, – ред.). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Пізніше під вогонь із мінометів потрапив інший населений пункт Сумщини – Вінторівка. Там увечері зафіксували два приходи.

З 06:18 до 06:32 було зафіксовано три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі Рівного на Сумщині.

"З 06:00 до 06:30 зафіксовано 7 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район н.п. Мурав’ї", - повідомили в ОК "Північ".

Тут також обійшлось без втрат.