Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Кількість обстрілів прикордоння значно зросла: за минулий тиждень 72 обстріли (493 вибухи) 23 населених пунктів області. 9 разів ворог використав авіацію", - написав він.

"Зруйновано 8 приватних будинків, чимало господарських споруд, сільгосптехніки", - додав Чаус.

За його даними, внаслідок обстрілів одна людина загинула й три дістали поранення.

З прикордонних населених пунктів за останній тиждень виїхало понад 300 людей. Більшість виїжджають самостійно, однак, за словами Чауса, влада готова допомогти з транспортуванням і розміщенням тих, хто цього потребує.

Також чиновник зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів понад 300 абонентів у Новгород-Сіверському районі області наразі без електропостачання.