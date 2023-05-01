Росія посилила обстріли прикордоння Чернігівщини: в ОВА підбили підсумки минулого тижня
За минулий тиждень кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської області значно зросла. Російська окупаційна армія 9 разів застосовувала авіацію
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Кількість обстрілів прикордоння значно зросла: за минулий тиждень 72 обстріли (493 вибухи) 23 населених пунктів області. 9 разів ворог використав авіацію", - написав він.
"Зруйновано 8 приватних будинків, чимало господарських споруд, сільгосптехніки", - додав Чаус.
За його даними, внаслідок обстрілів одна людина загинула й три дістали поранення.
З прикордонних населених пунктів за останній тиждень виїхало понад 300 людей. Більшість виїжджають самостійно, однак, за словами Чауса, влада готова допомогти з транспортуванням і розміщенням тих, хто цього потребує.
Також чиновник зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів понад 300 абонентів у Новгород-Сіверському районі області наразі без електропостачання.
- З початку доби російські військові обстріляли 5 громад Сумщини.
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