З початку доби російські військові обстріляли 5 громад Сумщини
Станом на 09:00 ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння області
Про це повідомила Сумська ОВА у телеграмі.
Вночі та зранку 1 травня армія РФ 6 разів обстріляла прикордонні громади області: Юнаківську, Миропільську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську, Білопільську.
По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, пролунало 2 вибухи, також з артилерії – 3 вибухи.
Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з міномета, три влучання. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.
У Миропільській громаді зафіксовано 4 вибухи внаслідок обстрілу з міномета.
Юнаківську громаду обстріляно з території РФ мінометом - 3 вибухи.
Зранку 4 міни скинули росіяни на територію Білопільської громади.
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