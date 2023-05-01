З початку доби російські військові обстріляли 5 громад Сумщини

Про це повідомила Сумська ОВА у телеграмі.



Вночі та зранку 1 травня армія РФ 6 разів обстріляла прикордонні громади області: Юнаківську, Миропільську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську, Білопільську.

По Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, пролунало 2 вибухи, також з артилерії – 3 вибухи.

Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з міномета, три влучання. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське.

У Миропільській громаді зафіксовано 4 вибухи внаслідок обстрілу з міномета.

Юнаківську громаду обстріляно з території РФ мінометом - 3 вибухи.

Зранку 4 міни скинули росіяни на територію Білопільської громади.