Близько 30 приходів: росіяни вдень гатили по Сумщині та Чернігівщині
Росіяни вдень 30 квітня випустили 30 снарядів по Чернігіщині та Сумщини, поцілили в будинки та підприємства
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
Близько 11:50 РФ випустила дві ракети з вертольота в районі Красного Хутора.
З 11:05 до 11:15 зафіксували сім приходів зі ствольної артилерії поблизу Сопича.
Близько 11:45 нарахували десять прильотів від ракет, випущених із вертольота в район Середини-Буди. Унаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки.
Близько 12:22 було два приходи з міномета 120 мм неподалік Леонівки.
З 11:30 до 11:35 зафіксували три влучання зі ствольної артилерії по Прогресу. РФ поцілила в будівлю підприємства.
З 13:30 до 13:40 було чотири постріли з міномета калібру 120 мм у районі Хрінівки.
З 13:14 до 13:20 РФ двічі вгатила зі ствольної артилерії, в районі Олександрівки.
- У ніч на 30 квітня російські загарбники 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, артилерії й танків.
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