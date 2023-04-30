Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

Близько 11:50 РФ випустила дві ракети з вертольота в районі Красного Хутора.

З 11:05 до 11:15 зафіксували сім приходів зі ствольної артилерії поблизу Сопича.

Близько 11:45 нарахували десять прильотів від ракет, випущених із вертольота в район Середини-Буди. Унаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки.

Близько 12:22 було два приходи з міномета 120 мм неподалік Леонівки.

З 11:30 до 11:35 зафіксували три влучання зі ствольної артилерії по Прогресу. РФ поцілила в будівлю підприємства.

З 13:30 до 13:40 було чотири постріли з міномета калібру 120 мм у районі Хрінівки.

З 13:14 до 13:20 РФ двічі вгатила зі ствольної артилерії, в районі Олександрівки.