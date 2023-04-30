Армія РФ вночі одинадцять разів обстріляла прикордоння Сумщини і Чернігівщини
Російські війська у ніч на неділю 30 квітня одинадцять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів, артилерії й танків
Про це Оперативне командування "Північ" повідомило у facebook.
Так, з 23:55 до 00:15 зафіксували шість влучань, у районі населеного пункту Середина-Буда, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
З 00:36 до 00:37 зафіксували два влучання, з 01:35 до 01:40 - п’ять влучань, з 02:43 до 02:50 - два влучання в районі населеного пункту Миколаївка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
З 03:05 до 03:19 зафіксували 11 влучань у районі населеного пункту Миколаївка, ймовірно з міномета.
З 03:15 до 03:30 зафіксували шість влучань у районі населеного пункту Галаганівка. ймовірно з міномета калібру 120 мм.
З 01:57 до 02:50 зафіксували п’ять влучань в районі населеного пункту Середина-Буда, ймовірно зі ствольної артилерії, та близько 20 влучань, ймовірно з РСЗВ.
З 02:50 до 02:55 зафіксували шість влучань по населеному пункту Дружба, ймовірно з РСЗВ.
З 04:10 до 05:00 зафіксували 10 влучань по населеному пункту Леонівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
З 08:55 до 09:00 зафіксували вісім влучань в районі населеного пункту Бачівськ, ймовірно з танка.
З 07:50 до 08:10 зафіксували шість влучань в районі населеного пункту Михальчина Слобода, ймовірно зі ствольної артилерії.
Зазначається також, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
- Упродовж минулої доби 29 квітня російська армія 27 разів обстрілювала Херсонську область, унаслідок чого одна людина загинула, одна дістала поранень.
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