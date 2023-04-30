Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так упродовж минулої доби росіяни випустили по області 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "градів" і безпілотників. Саме місто Херсон обстрілювали два рази.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, одна дістала поранення.

Також Прокудін зазначив, що 29 квітня з деокупованої території області евакуювали 71 людину.