Минулої доби ворог 27 разів обстрілював Херсонщину: є поранений і загиблий
Упродовж минулої доби 29 квітня російська армія 27 разів обстрілювала Херсонську область, унаслідок чого одна людина загинула, одна дістала поранень
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так упродовж минулої доби росіяни випустили по області 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "градів" і безпілотників. Саме місто Херсон обстрілювали два рази.
Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, одна дістала поранення.
Також Прокудін зазначив, що 29 квітня з деокупованої території області евакуювали 71 людину.
- Росіяни 28 квітня випустили 177 снарядів по Херсонщині, поцілили в лікарню, вбили одну людину та поранили ще шістьох.
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