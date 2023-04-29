РФ 33 рази за добу обстріляла Херсонщину: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення
Росіяни 28 квітня випустили 177 снарядів по Херсонщині, поцілили в лікарню, вбили одну людину та поранили ще шістьох
Про це повідомили в телеграмі Херсонської ОВА.
"Херсонська область. Інформація щодо ворожих обстрілів за минулу добу 28 квітня. За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 33 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 177 снарядів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків", - наголосили в заяві.
Росіяни п'ять разів атакували Херсон, випустивши 24 снаряди по місту. У Білозерці вони обстріляли лікарню.
Унаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.
- 28 квітня писали про обстріл лікарні в Білозерці, унаслідок якого загинула 57-річна жінка й було поранено ще трьох людей.
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