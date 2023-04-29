Про це повідомили в телеграмі Херсонської ОВА.

"Херсонська область. Інформація щодо ворожих обстрілів за минулу добу 28 квітня. За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 33 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 177 снарядів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків", - наголосили в заяві.

Росіяни п'ять разів атакували Херсон, випустивши 24 снаряди по місту. У Білозерці вони обстріляли лікарню.

Унаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.