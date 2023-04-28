Росія обстріляла лікарню на Херсонщині. Є загибла людина та поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під вогонь терористів потрапила лікарня. В одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа.

"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - пише ОВА.