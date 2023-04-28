Росія обстріляла лікарню на Херсонщині. Є загибла людина та поранені
У п'ятницю, 28 квітня, російські терористи обстріляли Білозерку в Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Під вогонь терористів потрапила лікарня. В одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа.
"На жаль, одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі. Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували", - пише ОВА.
- Вранці п'ятниці, 28 квітня, російський агресор обстріляв Київ. Вибухи пролунали близько 04:40. У місті та області працювала ППО, збито 11 ворожих ракет і два дрони.
- В Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 4 дитини, 18 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
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