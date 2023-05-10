На Харківщині внаслідок російського обстрілу загорілись приватні будинки
У вівторок, 9 травня, у Харківській області від російського агресора постраждали цивільні житлові будинки
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа сталась у селі Гатище Вовчанської громади, яке російські терористи обстріляли з артилерії. Внаслідок прильотів загорілись два приватних домоволодіння.
На одному з подвір’їв горів будинок та прибудова на площі 200 кв.м. На іншому – будинок і 2 прибудови.
"О 15:45 на їх гасіння вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли", - розповіли рятувальники.
- 9 травня ворог завдав ракетного удару по Куп'янську, є влучання в об'єкт цивільної промисловості, пошкоджено 5 приватних будинків, поранено 3 людей.
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