На Харківщині внаслідок російського обстрілу загорілись приватні будинки

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталась у селі Гатище Вовчанської громади, яке російські терористи обстріляли з артилерії. Внаслідок прильотів загорілись два приватних домоволодіння.

На одному з подвір’їв горів будинок та прибудова на площі 200 кв.м. На іншому – будинок і 2 прибудови.

"О 15:45 на їх гасіння вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли", - розповіли рятувальники.