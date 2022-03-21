Мін'юст анонсував готовність подати позови щодо заборони низки політичних партій в Україні

Про це повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, інформує пресслужба відомства у Facebook.



"Рада національної безпеки та оборони зупинила на час воєнного стану в Україні діяльність низки політичних партій. На Мін’юст було покладено обов’язок реалізувати це рішення РНБО в установленому порядку. Єдиний законний спосіб це зробити – подати позови до суду з проханням заборони діяльності цих партій", - сказала Коломієць.



Вона зазначила, що щодо "Партії Шарія" вже подано такий позов, справа все ще перебуває в суді.



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"Такі самі позови буде подано до суду щодо інших 10 партій. Ми будемо готові зробити це вже завтра, 22 березня. Серед підстав для заборони 11 політичних партій - пропаганда війни, заклики до зміни конституційного ладу, загрози порушення суверенітету України, колабораціонізм", - сказала Коломієць.



У Мін'юсті повідомили, що до кримінальної відповідальності буде притягнуто людей, щодо яких вже порушені кримінальні провадження або в діях яких будуть встановлені ознаки злочинних діянь, спрямованих на підрив суверенітету України.



"Якщо ж людина лише була прихильником тієї чи іншої партії - логічно, що юридичної відповідальності за це вона нести не буде", - підсумувала Коломієць.

Президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану. Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".