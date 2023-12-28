Мін'юст прагне через суд конфіскувати два літаки російської компанії
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави двох середньомагістральних пасажирських літаків Ан-148-100Е компанії РФ "Ільюшн Фінанс Ко."
Про це заявила пресслужба Мін’юсту.
"Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.", - ідеться в повідомленні
Міністерство зазначило, що АТ "Ільюшн Фінанс Ко." - це спеціалізована компанія, яка входить до складу державної корпорації "Ростех". Вона несе відповідальність за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, котрі виготовлені на російських авіаційних заводах.
До початку й під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну АТ "Ільюшн Фінанс Ко." співпрацює з вищим політичним керівництвом своєї країни, а також бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії РФ. Водночас у Мін'юсті додали, що компанія "сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України".
- Напередодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів у дохід держави компанії, яка пов'язана з російським букмекером 1xBet.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.89 Купівля 37.89Продаж 38.6
- EUR Купівля 41.72Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе