Мін'юст прагне через суд конфіскувати два літаки російської компанії

Про це заявила пресслужба Мін’юсту.

"Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.", - ідеться в повідомленні

Міністерство зазначило, що АТ "Ільюшн Фінанс Ко." - це спеціалізована компанія, яка входить до складу державної корпорації "Ростех". Вона несе відповідальність за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, котрі виготовлені на російських авіаційних заводах.

До початку й під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну АТ "Ільюшн Фінанс Ко." співпрацює з вищим політичним керівництвом своєї країни, а також бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії РФ. Водночас у Мін'юсті додали, що компанія "сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України".