Мін'юст планує стягнути на користь України активи компанії, яка пов'язана з російським букмекером 1xBet

Про це інформує ДБР.

Йдеться про ТОВ "Роял пей". Сума активів, а саме коштів та дорогоцінних паперів, які планують конфіскувати у бюджет України ставить понад 1,8 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що компанія "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов'язана з російським букмекером "1xBet". Він представлений в Україні ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ". Проти компанії "SIA ROYAL PAY EUROPE" указом президента, який ввів у дію рішення РНБО, запровадженні санкції строком 5 років, проти ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" - на 50 років.

Слідство підтвердило, що на українських банківських рахунках "SIA ROYAL PAY EUROPE" є кошти російського капіталу компанії. На ці активи накладено арешт. ДБР ще влітку передало їх в управління Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"На цей час процентний дохід від управління цими активами, розміщеним на депозиті в державній банківській установі, становить майже 43 млн грн. Однак цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії. Саме тому Державне бюро розслідувань, у межах чинного законодавства, ініціювало 100% стягнення активів "SIA ROYAL PAY EUROPE" у дохід держави відповідно до норм закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.