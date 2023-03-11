Зеленський ввів санкції проти низки російських букмекерських контор та лотерей
В Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років – всього 287 юридичних та 120 фізичних осіб
Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба президента України.
Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набирає чинності з дати публікації.
Зеленський також поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова контроль за виконанням указу про санкції.
Обмежувальні заходи торкнулися "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Букмекерську контору "Парі", "Марафон", "БК" Олімп" та інших. Тут - повний перелік імен громадян та назв компаній.
Компаніям, які потрапили до списку, будуть заблоковані активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють чи зупинять ліцензії.
У списку санкцій також значаться бізнесмени-іноземці з РФ, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Нідерландів, Польщі, Вірменії.
Термін дії обмежувальних заходів становить 50 років.
- Нагадаємо, напередодні Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі.
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