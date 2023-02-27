Про це Ландсбергіс написав у твіттері.

"Цілі Путіна не змінилися. Він все ще вірить, що зможе їх досягти. Він піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступною агресією. Він буде продовжувати розпалювати конфлікт. Він оголосив хрестовий похід, тому не може зупинитися", - пише глава МЗС Литви.

Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не можна очікувати безпеки без справедливого і тривалого миру в Україні.

"Змушувати Україну зрадити частину своїх громадян не буде справедливо і не принесе миру. Такі "домовленості" лише закладають підвалини наступного конфлікту. Саме тому ми просимо союзників України повністю присвятити себе повній перемозі України. Це єдиний вірний варіант", - запевняє він.

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Крім того, міністр закордонних справ Литви не згодний, що всі війни закінчуються переговорами.

"Друга світова війна не закінчилася переговорами. Мир може бути стійким лише тоді, коли Путін буде переможений. Поточні переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту. Швидка, повна перемога - єдина гарантія тривалого миру", - наголосив Ландсбергіс.