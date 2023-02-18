Мир може бути можливим, тільки якщо Росія більше не нестиме загрози, - Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба не сумнівається, що Україна стане членом ЄС та НАТО
Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.
"Ми розуміємо, що є короткий сценарій здобуття перемоги - це повне відновлення територіальної цілісності України. Також є довготривала перемога, яка включає компенсацію за завдані збитки, притягнення до відповідальності всіх злочинців. А найважливіше - це є повна зміна Росії", - підкреслив Кулеба.
За його словами, Україна стане членом ЄС та НАТО.
"Тривалий мир у Євроатлантичному просторі можливий, тільки, якщо Росія більше не нестиме загрози. Щоб цього досягти, нам необхідно, щоб змінилася Росія. Ми розуміємо, наскільки довгим є шлях до такої мети. Але, якщо щодня ми будемо бачити цілі - тривала безпека у Євроатлантичному регіоні, в якому Україна буде повноправним членом - евентуально буде унеможливлення Росії становити будь-яку загрозу", - наголосив Кулеба.
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