Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого.

"Сполучені Штати офіційно заявляють, що Росія коїть злочини проти людства", - проголосила Гарріс.

"Я кажу всім, хто скоїв ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів - ви відповідатимете", - додала посадовиця.

Окрім цього, Гарріс, яка раніше працювала юристом та очолювала Департамент юстиції штату Каліфорнія, також підтвердила відданість США принципам верховенства права та відповідальності й підтримці України.

"Щодо Сполучених Штатів, ми продовжимо підтримувати правовий процес, який ведеться в Україні та який ведуть міжнародні слідчі, бо потрібно забезпечити справедливість ... Погодьмося від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливості", - закликала вона.

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Гарріс також нагадала авдиторії про жахливі фото воєнних злочинів з Бучі, загиблих цивільних в театрі в Маріуполі, породіллю, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу, підтверджений ООН випадок про чотирирічну дівчинку, яка постраждала від злочину сексуального характеру з боку російського солдата та інші.

"З перших днів неспровокованої війни, ми бачили, як російські сили коять жахливі звірства та воєнні злочини. Їхні дії є нападом на спільні цінності та наш спільний гуманізм", - сказала Гарріс.

Вона зокрема відзначила, що російські сили проводять масштабні та системні напади на цивільне населення - "жахливі вбивства, катування, зґвалтування та депортації".

"Вбивства в стилі страт, побиття та катування електрошоком. Російські сили силоміць депортували тисячі людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з родинами", - сказала вона.