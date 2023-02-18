Усі росіяни, причетні до злочинів проти цивільних в Україні, будуть покарані, - Камала Гарріс у Мюнхені
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що США офіційно визнали дії Росії в Україні злочинами проти людства
Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого.
"Сполучені Штати офіційно заявляють, що Росія коїть злочини проти людства", - проголосила Гарріс.
"Я кажу всім, хто скоїв ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів - ви відповідатимете", - додала посадовиця.
Окрім цього, Гарріс, яка раніше працювала юристом та очолювала Департамент юстиції штату Каліфорнія, також підтвердила відданість США принципам верховенства права та відповідальності й підтримці України.
"Щодо Сполучених Штатів, ми продовжимо підтримувати правовий процес, який ведеться в Україні та який ведуть міжнародні слідчі, бо потрібно забезпечити справедливість ... Погодьмося від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливості", - закликала вона.
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Гарріс також нагадала авдиторії про жахливі фото воєнних злочинів з Бучі, загиблих цивільних в театрі в Маріуполі, породіллю, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу, підтверджений ООН випадок про чотирирічну дівчинку, яка постраждала від злочину сексуального характеру з боку російського солдата та інші.
"З перших днів неспровокованої війни, ми бачили, як російські сили коять жахливі звірства та воєнні злочини. Їхні дії є нападом на спільні цінності та наш спільний гуманізм", - сказала Гарріс.
Вона зокрема відзначила, що російські сили проводять масштабні та системні напади на цивільне населення - "жахливі вбивства, катування, зґвалтування та депортації".
"Вбивства в стилі страт, побиття та катування електрошоком. Російські сили силоміць депортували тисячі людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з родинами", - сказала вона.
- 8 лютого повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс приїде до Мюнхена, де візьме участь у безпековій конференції. Візит відбудеться у період з 17 по 19 лютого.
- 18 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що млява реакція Заходу на окупацію Криму підштовхнула президента РФ Володимира Путіна до повномасштабної війни проти України.
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