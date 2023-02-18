Прем'єрка Фінляндії назвала помилку Заходу, яка підштовхнула Путіна до війни з Україною
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що млява реакція Заходу на окупацію Криму підштовхнула президента РФ Володимира Путіна до повномасштабної війни проти України
Про це Марін заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Helsingin Sanomat.
За її словами, повномасштабного нападу Росії на Україну можна було уникнути, якби контрзаходи після анексії Криму були сильнішими.
"У 2014 році ми зробили велику помилку. Якби ми тоді відреагували сильніше, війна б не почалася", - сказала Марін.
Вона також висловила жаль, що на Заході навіть на початку 2022 року багато хто не хотів вірити у те, що Росія розпочне велику війну проти України.
"Озираючись назад, було зрозуміло, що Росія нападе, але ми не хотіли в це вірити", – констатувала Марін.
Вона закликала збільшити та пришвидшити військову допомогу Україні.
"Нам потрібно прискорити та збільшити військове виробництво і дуже швидко", - наголосила Марін.
- 31 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Росія не напала б на Україну, якщо вона була б членом НАТО.
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