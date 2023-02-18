Про це Бен Воллес поінформував журналістів Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

У матеріалі FT мовиться: попри побоювання, що Росія готова здійснити потужну атаку приблизно в першу річницю свого повномасштабного вторгнення в Україну, Бен Воллес заявив: "немає жодних доказів великого зосередження російських сил", подібних до нападу 24 лютого минулого року.

Зокрема очільник МО Великої Британії зазначив, що армія РФ зазнає величезних втрат в Україні, не демонструє жодних ознак того, що вдосконалила свою тактику "м’ясорубки", і намагається підтримувати невпинний наступ, який "якщо взагалі просувається, то на метри, а не на кілометри".

У розмові з Financial Times у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Бен Воллес сказав, що найкраще, що вдалося Москві наразі, це серія зондуючих атак уздовж лінії фронту, посилених новобранцями після нещодавньої масової мобілізації. Але він уточнив, що ці атаки призвели лише до великих втрат росіян.

"Російських новобранців досі запихають у м'ясорубку", - заявив Воллес. "І я не впевнений, що це прийнятно, навіть для Росії, тому що 180 000 людей мають дружин, матерів, сестер і друзів, і стає неможливо приховати масштаб цієї втрати від російського народу".

