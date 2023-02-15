Окупанти поспішають робити "міцні атаки" на Сході до контрнаступу ЗСУ, - розвідка
Представник ГУР Андрій Юсов ствердив, що росіяни продовжують атакувати Схід України, оскільки наступ Збройних Сил є неминучим
Про це поінформувала пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Представник розвідки пояснив, що росіяни не можуть виконати поставлене завдання із захоплення українського Сходу, однак це не значить, що не буде подальших спроб це зробити:
"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК".
За його словами, російські військові усвідомлюють неминучість українського контрнаступу й тому продовжують атакувати Схід:
"Ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - зазначив Андрій Юсов.
- Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході через брак ресурсів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 41.75Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе