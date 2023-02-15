Окупанти поспішають робити "міцні атаки" на Сході до контрнаступу ЗСУ, - розвідка

Про це поінформувала пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Представник розвідки пояснив, що росіяни не можуть виконати поставлене завдання із захоплення українського Сходу, однак це не значить, що не буде подальших спроб це зробити:

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК".

За його словами, російські військові усвідомлюють неминучість українського контрнаступу й тому продовжують атакувати Схід:

"Ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - зазначив Андрій Юсов.