Про це передає Reuters.

Як зазначили у Білому домі, у своїй промові Гарріс підтвердить міжнародну підтримку України та зобов’язання Вашингтона щодо взаємної оборони в рамках НАТО.

Крім того, на конференції віцепрезидентка США має окреслити шляхи подальшої допомоги нашій державі.

Разом з тим, Гарріс зустрінеться з іноземними лідерами та продовжить інтенсивну дипломатичну взаємодію із союзниками стосовно війни РФ проти України, а також щодо інших регіональних і глобальних питань.

Візит має відбутись у період з 17 по 19 лютого.