Віцепрезидентка США їде до Мюнхена, де говоритиме про нову допомогу Україні, - Reuters
Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїде до Мюнхена, де візьме участь у безпековій конференції. Візит відбудеться у період з 17 по 19 лютого
Про це передає Reuters.
Як зазначили у Білому домі, у своїй промові Гарріс підтвердить міжнародну підтримку України та зобов’язання Вашингтона щодо взаємної оборони в рамках НАТО.
Крім того, на конференції віцепрезидентка США має окреслити шляхи подальшої допомоги нашій державі.
Разом з тим, Гарріс зустрінеться з іноземними лідерами та продовжить інтенсивну дипломатичну взаємодію із союзниками стосовно війни РФ проти України, а також щодо інших регіональних і глобальних питань.
Візит має відбутись у період з 17 по 19 лютого.
- 8 лютого президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно. Байден підкреслив, що США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.
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