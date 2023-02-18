Кулеба зустрівся з міністрами G7: анонсував нові санкції і швидкі поставки зброї
Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ Групи семи анонсував швидкі поставки зброї і нові санкції проти РФ
Про це він написав у twitter, 18 лютого.
"На запрошення міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімаси я взяв участь у міністерській зустрічі G7. Ми говорили про все необхідне для перемоги України у 2023 році. Будуть і швидкі поставки зброї, і нові санкції. Росія має зрозуміти, що ми не втомимося протидіяти її агресії" - написав Кулеба.
- 18 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що США офіційно визнали дії Росії в Україні злочинами проти людства.
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