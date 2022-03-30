Мирна угода не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій проти РФ, - прем'єр Нідерландів
Мирна угода між РФ та Україною не означатиме автоматичне скасування європейських санкцій проти Росії
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час виступу в Мадриді, повідомляє NOS.
За його словами, якщо буде укладена мирна угода між Україною та Росією, згідно з якою Київ відмовиться від території чи суверенітету, це не стане причиною для автоматичного відновлення зв’язків з Росією.
"Мирна угода, укладена під дулом зброї, не дозволить повернутися до нормального життя", - наголосив Рютте.
У своїй промові в мадридському музеї Прадо прем'єр Нідерландів назвав Путіна людиною, "керованої реваншизмом і ревізіонізмом".
Рютте наголосив, що не можна допустити повернення "реальності репресій і терору" у Європу XXI століття.
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