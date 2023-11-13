Місія ЄС приїде до України, щоб обговорити гарантії безпеки, - Боррель

Про це повідомляє Суспільне.

"На останній Раді Євросоюзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання ЄС перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції", — сказав Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Він зауважив, що заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде до Києва і "представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють".

Боррель додав, що буде дуже радий, якщо й сам матиме змогу поїхати в Україну.

Він підкреслив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і її представлять Раді ЄС у грудні.