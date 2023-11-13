Місія ЄС приїде до України, щоб обговорити гарантії безпеки, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що на початку грудня до України прибуде місія Євросоюзу для обговорення безпекових гарантій та військової допомоги
Про це повідомляє Суспільне.
"На останній Раді Євросоюзу я отримав завдання від європейських лідерів розробити безпекові зобов'язання ЄС перед Україною. Ми працюємо над цим із країнами-членами. На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції", — сказав Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Він зауважив, що заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде до Києва і "представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють".
Боррель додав, що буде дуже радий, якщо й сам матиме змогу поїхати в Україну.
Він підкреслив, що пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ, і її представлять Раді ЄС у грудні.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз та США повинні надати Україні необхідну та достатню кількість допомоги, щоб унеможливити продовження війни РФ в Україні, яку вона намагається заморозити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.74
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе