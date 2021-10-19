Місія ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї бази в Горлівці
Про це йдеться у оперативному звіті СММ ОБСЄ.
"О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази Місії в Горлівці, і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею бази спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила базу для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше окупанти заблокували роботу спостерігачів СММ ОБСЄ у окупованих Донецьку та Горлівці.
- ОБСЄ через це призупинила моніторинг в ОРДО.
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