Місія ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці

Про це йдеться у оперативному звіті СММ ОБСЄ.

"О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази Місії в Горлівці, і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею бази спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила базу для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03", - йдеться у повідомленні.

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