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Міська рада Чернігова не заборонятиме дітям без щеплень відвідувати освітні заклади

12 вересня, 2023 вiвторок
12:35
Суспільство Школа

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако 12 вересня на нараді у міській раді заявив про те, що не заборонятиме нещепленим дітям відвідувати школи, дитсадки і гуртки

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако 12 вересня на нараді у міській раді заявив про те, що не заборонятиме відвідування закладів освіти нещепленим дітям

"Ви придумали постанову, не ображаєтеся, але вона повністю ідіотська, і ми цим займатися не будемо. Ми не проти щеплення, але не треба за рахунок дітей, за рахунок освіти вирішувати питання, які треба вирішувати зовсім в інший спосіб", - зазначив він.

Зокрема, Ломако додав, що через ковід та повномаштабну війну діти і так тривалий час на дистанційному навчанні. А минулого року онлайн навчалося більш ніж половина учнів Чернігова.

"Працюйте інформаційно, працюйте з батьками індивідуально, працюйте через медицину. Але придумати, відсторонити дітей від школи через те, що провалено у вас процес вакцинації – це абсолютна дурість. І зараз ви хочете наступного тижня, щоб хтось їх не допустив на уроки через відсутність вакцинації. І таким чином вони залишаться вдома, вони будуть онлайн навчатися.", — зазначив в.о. міського голови Чернігова.

За словами Олександра Ломаки, забороною відвідувати освітні заклади не можна вирішити проблеми, оскільки продовжуватимуть ходити в кінотеатри і торгові центри та спілкуватися з однолітками. На його думку, через це лише зупиниться навчальний процес, у результаті чого підніметься суспільне невдоволення. 

Заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Артем Ярошенко повідомив на нараді, що Чернігівська область займає останнє місце серед областей з наздоганяючої кампанія по щепленнях від кору -13,1% щодо плану.

"Місто Чернігів, тут взагалі ситуація трошки незрозуміла, поки що розбираємося щодо виконання плану. З 2200 щеплень виконало 270 щеплень станом на вчора на вечір. Тобто, самі розумієте, трошки більше ніж 10% щеплень", — заявив Ярошенко.

Зокрема, він наголосив, що інформаційна кампанія проводиться.

"І якщо буде десь виявлений випадок на кір в будь-якій школі, то ця школа закриється мінімум на 45 днів".

  • 3 квітня ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Препарати було надано безплатно як гуманітарну допомогу.

  • МОЗ повідомило про те, що в Україні зареєстровано кілька випадків кору, який є заразним і дуже небезпечним. Специфічного лікування від нього не існує. Найефективніший захід – вакцинація.

Здоров'я
освіта
Медицина
Чернігів
Вакцинація
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