В Україні зареєстрували випадки кору: МОЗ нагадало, як убезпечити себе
В Україні зареєстровано кілька випадків кору, який є заразним і дуже небезпечним. Специфічного лікування від нього не існує. Найефективніший захід – вакцинація
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Там нагадали, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.
"Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі", - наголосили у відомстві.
Водночас найбільш небезпечним це захворювання є для немовлят, дітей із бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями, а також для вагітних жінок. В останніх хвороба може спричинити передчасні пологи або мати інші негативні наслідки.
"Високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники", - зазначили в МОЗ.
Там нагадали, що специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація, а саме дві дози вакцини КПК (від кору, краснухи та паротиту). Для дітей до 18 років ця вакцина є безоплатною, для дорослих - платною. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці.
- 3 квітня ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Препарати було надано безплатно як гуманітарну допомогу.
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