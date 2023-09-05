В Україні зареєстрували випадки кору: МОЗ нагадало, як убезпечити себе

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Там нагадали, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.

"Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі", - наголосили у відомстві.

Водночас найбільш небезпечним це захворювання є для немовлят, дітей із бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями, а також для вагітних жінок. В останніх хвороба може спричинити передчасні пологи або мати інші негативні наслідки.

"Високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники", - зазначили в МОЗ.

Там нагадали, що специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація, а саме дві дози вакцини КПК (від кору, краснухи та паротиту). Для дітей до 18 років ця вакцина є безоплатною, для дорослих - платною. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці.